Terrore al decollo del Ryanair in Italia | atterraggio di emergenza | Quarto caso in 10 giorni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Settimane complicate per la compagnia, finita nuovamente nell'occhio del ciclone dopo l'ennesimo episodio legato alla sicurezza. L'ultimo episodio risale a giovedì 10 ottobre, quando un aereo diretto a Londra è rientrato all'aeroporto di Brindisi, da cui era partito, dopo quaranta minuti di volo. Atterrato nello scalo pugliese, l'aereo è finito sotto ispezione. I passeggeri, alcuni dei quali spaventati per il rientro repentino a Brindisi, sono stati fatti scendere dal velivolo per effettuare alcuni controlli, ma non sono state segnalate emergenze di alcun tipo. Dall'ispezione dell'aereo, secondo quanto riportano i quotidiani, sembra non sia emersa alcuna anomalia.