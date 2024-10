Lanazione.it - Salario, salute, diritti e occupazione: i lavoratori dei servizi pubblici tornano in piazza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – I sindacati del pubblico impiego e deidi Cgil e Uil hanno iniziato la raccolta delle adesioni alla manifestazione nazionale della categoria che si terrà il 19 ottobre a Roma. Fp Cgil, Uil Fpl e Uil Pa chiedono il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, maggiori risorse perché è inconcepibile proporre aumenti salariali intorno al 5% quando l’inflazione è al 17%: in particolare vengano richiesti stanziamenti per la sanità pubblica per garantire cure universali e gratuite. La manifestazione intende poi denunciare l’aumento delle disuguaglianze che verrà provocato dall’autonomia differenziata e rilanciare la proposta di un grande Piano straordinario per l’per compensare la cronica carenza di personale.