Rapina in un centro analisi a Battipaglia: arrestato l'autore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia hanno arrestato un uomo di cittadinanza italiana, E.B. le iniziali, con l'accusa di Rapina aggravata. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, l'uomo avrebbe minacciato con un coltellino un’impiegata di un laboratorio Salernotoday.it - Rapina in un centro analisi a Battipaglia: arrestato l'autore Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato dihannoun uomo di cittadinanza italiana, E.B. le iniziali, con l'accusa diaggravata. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, l'uomo avrebbe minacciato con un coltellino un’impiegata di un laboratorio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Battipaglia - rapina a mano armata in un centro di analisi : uomo minaccia i dipendenti e fugge con 400 euro - Minacciando i dipendenti, l’aggressore ha intimato loro di consegnare il denaro in cassa, riuscendo a ottenere un bottino di circa 400 euro prima di darsi alla fuga. Le indagini sono già state avviate e le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire indizi preziosi per identificare il colpevole. (Zon.it)

Rapina in un centro analisi a Battipaglia : uomo armato di coltello e fugge con 400 euro - Attimi di paura ieri mattina in via Foscolo a Battipaglia, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un centro analisi cliniche, minacciando i dipendenti e costringendoli a consegnargli il denaro presente in cassa, per un bottino di circa 400 euro. Subito dopo l'aggressione, il... (Salernotoday.it)

Battipaglia - rapina al bar-tabacchi dell'ex assessore Gioia : "Lo sconforto è tanto - ma non abbassiamo la testa" - Rapina, la scorsa notte, a Battipaglia, dove tre malviventi hanno preso di mira il bar-tabaccheria di Michele Gioia, ex assessore comunale e dirigente locale e nazionale di Fratelli d’Italia. I rapinatori, intorno alle 2.10 circa, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale per... (Salernotoday.it)