Quando iniziano gli sport invernali? Si parte tra pochi giorni con pattinaggio artistico e short track! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tempo degli sport invernali sta per arrivare. Sarà il ghiaccio protagonista con il massimo circuito internazionale del pattinaggio artistico e dello short track a tenere banco. Nel primo caso ci parliamo di una rassegna itinerante composta come di consueto da cinque tappe più la Finale, prevista a Grenoble (Francia). In questo contesto l’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice. Gabriele Frangipani (Skate Canada, NHK Trophy), Nikolaj Memola (Grand Prix De France, Cup Of China), Daniel Grassl (NHK Trophy, GP Finlandia Trophy) e Matteo Rizzo (NHK Trophy, Cup Of China) vorranno mettersi in evidenza al pari di Lara Naki Gutmann (NHK Trophy) in ambito femminile. Oasport.it - Quando iniziano gli sport invernali? Si parte tra pochi giorni con pattinaggio artistico e short track! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tempo deglista per arrivare. Sarà il ghiaccio protagonista con il massimo circuito internazionale dele delloa tenere banco. Nel primo caso ci parliamo di una rassegna itinerante composta come di consueto da cinque tappe più la Finale, prevista a Grenoble (Francia). In questo contesto l’Italia vorrà recitare un ruolo da primattrice. Gabriele Frangipani (Skate Canada, NHK Trophy), Nikolaj Memola (Grand Prix De France, Cup Of China), Daniel Grassl (NHK Trophy, GP Finlandia Trophy) e Matteo Rizzo (NHK Trophy, Cup Of China) vorranno mettersi in evidenza al pari di Lara Naki Gutmann (NHK Trophy) in ambito femminile.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sport Invernali - la Corte di Appello di Milano dà ragione alla Fisi nel contezioso con Kappa - L’operato della FISI è sempre stato esclusivamente orientato all’esclusivo interesse degli atleti e dei tecnici, purché nel pieno rispetto della legge e dei terzi. 2453/2024 (R. p. Quella di oggi è una pronuncia importante se si pensa che una sentenza così gravemente erronea, come quella di primo grado, ha rischiato seriamente di paralizzare l’attività della FISI, a tutto ed esclusivo detrimento ... (Oasport.it)

A Bolognola la festa degli sport invernali - Protagonista della festa la squadra nazionale di sci d’erba, vincitrice della coppa del mondo 2024, accolta sabato a Matelica dal presidente Conti e dall’assessore allo sport Filippo Maria Conti. . Parisi e i suoi ragazzi sono rimasti affascinati dal territorio matelicese: "Avete una città bellissima circondata da un paesaggio meraviglioso – ha commentato – perché non fare un centro federale ... (Sport.quotidiano.net)

Milano-Cortina 2026 - Sinner : “Orgoglioso di rappresentare la passione per gli sport invernali” - The post Milano-Cortina 2026, Sinner: “Orgoglioso di rappresentare la passione per gli sport invernali” appeared first on SportFace. “Sono orgoglioso di rappresentare la passione per queste straordinarie discipline e il desiderio di contribuire alla riuscita di un evento unico”. Ho imparato a sciare quando ero solo un bambino e da allora, l’adrenalina delle discese e il fascino delle montagne ... (Sportface.it)

Nuovi servizi invernali per il trasporto pubblico Locale in provincia - . I servizi aggiuntivi, messi a disposizione da TEP, riguarderanno principalmente tratte già esistenti, prevalentemente nei tratti montani ed andranno ad ampliare l’offerta cercando. Con l’inizio dell’anno scolastico per alcuni ragazzi della provincia sarà più facile raggiungere la propria scuola. (Parmatoday.it)

Verso la stagione degli sport invernali : l’Italia del Biathlon in raduno in Val D’Aosta - Il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha convocato tutti gli effettivi delle squadre Elite e Milano – Cortina 26. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. , con il fisioterapista Fabio Battiston’. Il Biathlon Azzurro aveva salutato la scorsa stagione con il Mondiale prima, con tante medaglie tricolori, ... (Ilfaroonline.it)