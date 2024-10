Ilgiorno.it - Promossa dall’Europa. Seregno disegna la Città dello Sport con l’aiuto di tutti

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un anno a tutto: giocato, discusso, ammirato. Ogni proposta va bene purché si centri l’obiettivo prefissato:deve essere considerata unaCity. È l’idea dell’amministrazione comunale che, con l’avvicinarsi del 2025, anno in cuisarà “europea“, invita tutto il territorio a farsi avanti con la presentazione di proposte. L’amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte. Ini sensi: non solo organizzando iniziativa, ma anche dichiarandosi fin d’ora disposta a sostenere economicamente quelle che saranno promosse da associazioni, comitati e gruppi spontanei, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che svolgono in modo prevalente attività a beneficio dei seregnesi.