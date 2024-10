Perché la guerra a Israele è una guerra all’Europa (e all’Occidente) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 7 ottobre 2023 l’Iran ha dichiarato guerra a Israele usando come strumento militare Hamas, cioè una delle sue “proxy” regionali. Va letta così la guerra che oggi piaga il Medio Oriente, in una dimensione ben più ampia del conflitto israelo-palestinese. Alla base del conflitto vi è il tentativo dell’Iran di ostacolare la normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita, un processo che era ormai in fase avanzata. Questo accordo avrebbe rappresentato un passo significativo verso la stabilità nella regione, aprendo peraltro la strada a un possibile accordo di pace tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese, come dimostrano gli intensi diplomatici che il presidente Mahmoud ABBAs aveva intrapreso con il governo saudita el settembre del 2023, in contemporanea con le prime storiche visite di esponenti del governo israeliano in Arabia Saudita. Thesocialpost.it - Perché la guerra a Israele è una guerra all’Europa (e all’Occidente) Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 7 ottobre 2023 l’Iran ha dichiaratousando come strumento militare Hamas, cioè una delle sue “proxy” regionali. Va letta così lache oggi piaga il Medio Oriente, in una dimensione ben più ampia del conflitto israelo-palestinese. Alla base del conflitto vi è il tentativo dell’Iran di ostacolare la normalizzazione delle relazioni trae Arabia Saudita, un processo che era ormai in fase avanzata. Questo accordo avrebbe rappresentato un passo significativo verso la stabilità nella regione, aprendo peraltro la strada a un possibile accordo di pace trae l’Autorità Nazionale Palestinese, come dimostrano gli intensi diplomatici che il presidente Mahmoud ABBAs aveva intrapreso con il governo saudita el settembre del 2023, in contemporanea con le prime storiche visite di esponenti del governo israeliano in Arabia Saudita.

