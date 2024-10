Ilgiorno.it - Patto sull’asse. Monza-Seregno per la sicurezza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lada oggi sarà su scala provinciale. Almeno sulle problematiche più importanti. Lo prevede l’accordo tra polizia locale di, polizia locale die Provincia die Brianza per potenziare le funzioni grazie alla cooperazione intercomunale, con l’obiettivo di far fronte in maniera più efficace ai problemi più caldi del momento: inquinamento ambientale,sul lavoro,edilizia e attività di polizia giudiziaria. Si tratta di una convenzione quinquennale, il cui contenuto è stato illustrato al Consiglio comunale didall’assessore allaAmbrogio Moccia, e dal comandante della polizia locale diGiovanni Dongiovanni. D’ora in poi si lavora a fare sistema tra i diversi Comuni e la Provincia per creare una rete operativa che coordini le attività investigative e operative, condividendo informazioni e risorse.