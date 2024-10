Pandoro Chiara Ferragni, la sentenza del tribunale civile contro Balocco: “Pratica commerciale scorretta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’avviso di conclusione delle indagini che precede, solitamente, la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura parla chiaro: l’accusa per Chiara Ferragni nell’ambito dell’inchiesta sul Pandoro e le uova di Pasqua è di truffa aggravata. Lo stesso vale per il suo ex braccio destro Fabio Damato (allora legale rappresentante di Sisterhood e consigliere di Fenice), di Alessandra Balocco alla guida dell’omonima azienda dolciaria e di Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia, gruppo che ha tra i suoi brand Dolci Preziosi. Tutti ora rischiano il processo. E in attesa che la giustizia penale faccia il suo corso per l’imprenditrice digitale, quella civile si fa sentire da Torino a proposito del comportamento della Balocco e parla di “inganno palese” e “Pratica commerciale scorretta”. Ilfattoquotidiano.it - Pandoro Chiara Ferragni, la sentenza del tribunale civile contro Balocco: “Pratica commerciale scorretta” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’avviso di conclusione delle indagini che precede, solitamente, la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura parla chiaro: l’accusa pernell’ambito dell’inchiesta sule le uova di Pasqua è di truffa aggravata. Lo stesso vale per il suo ex braccio destro Fabio Damato (allora legale rappresentante di Sisterhood e consigliere di Fenice), di Alessandraalla guida dell’omonima azienda dolciaria e di Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia, gruppo che ha tra i suoi brand Dolci Preziosi. Tutti ora rischiano il processo. E in attesa che la giustizia penale faccia il suo corso per l’imprenditrice digitale, quellasi fa sentire da Torino a proposito del comportamento dellae parla di “inganno palese” e “”.

