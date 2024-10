Meloni: «Non alzeremo le tasse né chiederemo altri sacrifici agli italiani». Il dibattito sul Fisco agita i partiti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella maggioranza qualcuno storce un po? il naso, «Giorgetti parla a volte troppo da tecnico». Ma nel merito, tranne qualche distinguo, c?è la copertura alla linea del Ilmattino.it - Meloni: «Non alzeremo le tasse né chiederemo altri sacrifici agli italiani». Il dibattito sul Fisco agita i partiti Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella maggioranza qualcuno storce un po? il naso, «Giorgetti parla a volte troppo da tecnico». Ma nel merito, tranne qualche distinguo, c?è la copertura alla linea del

Meloni promette : “Non alzeremo le tasse agli italiani”. E attacca : “Lo facevano i governi di centrosinistra” - “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è falso. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social. . L'articolo Meloni promette: “Non alzeremo le tasse agli italiani”. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le ... (Ilfattoquotidiano.it)

