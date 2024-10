Ilfattoquotidiano.it - Lupita Nyong’o ha rotto con Joshua Jackson: “Se mai sarò così fortunata da ritrovarmi di nuovo in una relazione romantica, sarà grazie al mio gatto”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è sgretolato l’amore tra. Durante una intervista su Harper’s Bazaar UK ha lasciato intendere che il rapporto con il collega non esiste più. Ma era una notizia non del tutto inedita perché già da diverse settimane i giornali gossip avevano notato che i due colleghi non apparivano più insieme pubblicamente. Ma l’attrice, vincitrice Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per “12 anni schiavo“, è ben nota per la sua riservatezza,dribblando in parte la domanda ha risposto: “Il mio amore per il mioè unico. Se maidadiin unaa lui. Ero pronta a chiudere quella porta, a chiuderla a chiave e a sprangarla. Lui ha fatto in modo che il mio cuore rimanesse aperto”. I due si sono conosciuti quasi un anno fa quando avevano appena chiuso con le relazioni precedenti.