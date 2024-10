Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-1, Nations League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.34 Grande partita dell’che parte subito in vantaggio con Cambiaso e raddoppia con Retegui. Ma l’ingenua espulsione di Pellegrini cambia tutto, portando all’accorcio del risultato da parte del. A tra poco per il secondo! 47?il2-1. 45? Ci saranno solo due minuti di recupero. 43? Cambiaso a giro sfiora il secondo palo. 41? Gol di De Cuyper su punizione,2-1. 39? VAR, rosso per Lorenzo Pellegrini, cambiata la decisione dell’arbitro,in dieci uomini. 37? Giallo per Lorenzo Pellegrini, fallo a centrocampo su Theate. 35? Cambiaso protegge perfettamente su Trossard. 33? Retegui non riesce ad arrivare al tiro da dentro l’area di rigore. 31? Grande partita anche di Pellegrini tra le linee. 29?in grave difficoltà sulle fasce.