LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento assente, a rischio le regate odierne con Luna Rossa (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:14 Ricordiamo che questa mattina il comitato di regata ha concesso il via libera a gara 5 in condizioni al di sotto del marginal foiling. Spettacolo limitato con la sola Alinghi capace di restare in volo ed aggiudicarsi con ampio margine una regata ridotta a soli 3 lati. 15:08 Imbarcazioni che stazionano ai margini del campo di regata con alcune veliste che salgono sui rispettivi gommoni di appoggio. 15:02 Sono effettivamente a rischio le restanti tre regate in programma quest’oggi. Di conseguenza potrebbero slittare anche le semifinali previste per la giornata di domani. Possiamo solo attendere. 14:56 Non arrivano ahinoi comunicazioni ufficiali dal comitato di regata. Si naviga a vista, con le veliste che sono a bordo delle rispettive imbarcazioni ormai da poco meno di 4 ore. 14:50 Giornata splendida a Barcellona, tutt’altro che autunnale. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: vento assente, a rischio le regate odierne con Luna Rossa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:14 Ricordiamo che questa mattina il comitato di regata ha concesso il via libera a gara 5 in condizioni al di sotto del marginal foiling. Spettacolo limitato con la sola Alinghi capace di restare in volo ed aggiudicarsi con ampio margine una regata ridotta a soli 3 lati. 15:08 Imbarcazioni che stazionano ai margini del campo di regata con alcune veliste che salgono sui rispettivi gommoni di appoggio. 15:02 Sono effettivamente ale restanti trein programma quest’oggi. Di conseguenza potrebbero slittare anche le semifinali previste per la giornata di domani. Possiamo solo attendere. 14:56 Non arrivano ahinoi comunicazioni ufficiali dal comitato di regata. Si naviga a vista, con le veliste che sono a bordo delle rispettive imbarcazioni ormai da poco meno di 4 ore. 14:50 Giornata splendida a Barcellona, tutt’altro che autunnale.

