Lite tra Renzi e Giuli in Aula. Il ministro: “Adeguerò l’eloquio alle sue capacità cognitive”. Poi il battibecco tra il leader di Iv e La Russa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scintille tra il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e Matteo Renzi, durante il Question Time a Palazzo Madama relativo alle polemiche sulla gestione di Ales, sotto la guida di Fabio Tagliaferri. Il leader di Iv ha chiesto se “questa nomina è stata fatta sulla base di una valutazione di merito o in nome dell’amichettismo, come io penso?”. Renzi ha quindi citato il discorso programmatico i Giuli in Commissione Cultura alla Camera, sottolineando di averci visto citazioni di “Monicelli e del Conte Mascetti”. “Che ci azzecca Hegel e la la rivoluzione dell’infosfera globale con un Ncc di Frosinone alla guida di un’azienda culturale?”. “Prometto che farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del senatore Renzi – ha replicato Giuli -. Ilfattoquotidiano.it - Lite tra Renzi e Giuli in Aula. Il ministro: “Adeguerò l’eloquio alle sue capacità cognitive”. Poi il battibecco tra il leader di Iv e La Russa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scintille tra ildella Cultura, Alessandro, e Matteo, durante il Question Time a Palazzo Madama relativopolemiche sulla gestione di Ales, sotto la guida di Fabio Tagliaferri. Ildi Iv ha chiesto se “questa nomina è stata fatta sulla base di una valutazione di merito o in nome dell’amichettismo, come io penso?”.ha quindi citato il discorso programmatico iin Commissione Cultura alla Camera, sottolineando di averci visto citazioni di “Monicelli e del Conte Mascetti”. “Che ci azzecca Hegel e la la rivoluzione dell’infosfera globale con un Ncc di Frosinone alla guida di un’azienda culturale?”. “Prometto che farò del mio meglio per adeguare il mio eloquiodel senatore– ha replicato-.

