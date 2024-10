L’Isii Marconi racconta la sua storia e quella di un intero territorio in un libro di Maurizio Pavesi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era sinceramente commosso Maurizio Pavesi quando nell’aula magna delL’Isii Marconi gremita di allievi, ex allievi, colleghi, ex docenti ed autorità, ha iniziato a parlare del suo libro “Istituto tecnico industriale di Piacenza” Una grande storia (stampato dalla Tep). Non poteva essere altrimenti Ilpiacenza.it - L’Isii Marconi racconta la sua storia e quella di un intero territorio in un libro di Maurizio Pavesi Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Era sinceramente commossoquando nell’aula magna delgremita di allievi, ex allievi, colleghi, ex docenti ed autorità, ha iniziato a parlare del suo“Istituto tecnico industriale di Piacenza” Una grande(stampato dalla Tep). Non poteva essere altrimenti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Una grande storia" - in un libro la vita dell’Isii Marconi dal 1939 agli anni Settanta - Giovedì 10 ottobre alle 11 nell’Aula Magna “G. Modonesi” dell’Istituto d’Istruzione Tecnica “Marconi-Da Vinci” in via IV Novembre, in occasione dell’83esimo anniversario della nascita dell’Istituto Tecnico Industriale (ottobre 1941), verrà presentato il libro: “Una grande storia” che ripercorre... (Ilpiacenza.it)

In centinaia allo show su Guglielmo Marconi. Video - laser e danze : la storia prende vita - Così, 150 anni dopo, l’inventore è stato celebrato grazie alla magia della fotografia e dell’arte del cinema, usando i linguaggi audiovisivi che lui ha permesso. SPETTACOLO MULTIMEDIALE MARCONI ALIVE IN OCCASIONE DI GUGLIELMO MARCONI L’evento, mentre scorrono le varie performance, lascia immaginare come sarebbe Marconi nel 2024, con l’orgoglio di chi ha portato il mondo verso il futuro ... (Ilrestodelcarlino.it)