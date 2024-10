Leclerc: “Sogno di vincere il Mondiale con la Ferrari. Stiamo facendo il massimo” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Trento, 10 ottobre 2024 – Tra i tantissimi campioni presenti al Festival dello Sport di Trento, edizione 2024, c’è anche Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, che ha fatto sognare i tifosi al Gran Premio di Monza, vincendo la gara italiana, ha parlato della stagione e del futuro. “È stata una stagione difficile come sempre ma positiva, siamo cresciuti tanto, abbiamo iniziato in buona forma e l’obiettivo era tornare a lottare per le vittorie, come in Australia e fino a Monaco con la mia vittoria sapevamo che c’era ancora tanta strada per recuperare su Red Bull e ci Stiamo ancora lavorando. Una stagione impegnativa con appena tre settimane di pausa, anche se abbiamo fatto molto lavoro per cercare di recuperare il gap con McLaren e Red Bull ma c’è ancora lavoro da fare”, ha detto il pilota Ferrari, come riporta l’Ansa. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Trento, 10 ottobre 2024 – Tra i tantissimi campioni presenti al Festival dello Sport di Trento, edizione 2024, c’è anche Charles. Il pilota della, che ha fatto sognare i tifosi al Gran Premio di Monza, vincendo la gara italiana, ha parlato della stagione e del futuro. “È stata una stagione difficile come sempre ma positiva, siamo cresciuti tanto, abbiamo iniziato in buona forma e l’obiettivo era tornare a lottare per le vittorie, come in Australia e fino a Monaco con la mia vittoria sapevamo che c’era ancora tanta strada per recuperare su Red Bull e ciancora lavorando. Una stagione impegnativa con appena tre settimane di pausa, anche se abbiamo fatto molto lavoro per cercare di recuperare il gap con McLaren e Red Bull ma c’è ancora lavoro da fare”, ha detto il pilota, come riporta l’Ansa.

La svolta di Leclerc in Ferrari arrivata dopo lo shock provocato da Sainz : “Gli ha fatto molto male” - Continua a leggere . Il performance coach dei piloti Ferrari Jock Clear ha rivelato che a dare la scossa a Charles Leclerc e renderlo il pilota solido visto fin qui nel Mondiale di Formula 1 2024 è stato il doloroso shock provocatogli dal compagno di squadra Carlos Sainz nel GP di Singapore della passata stagione. (Fanpage.it)

F1 : Ferrari. Vasseur "Leclerc mai arrogante - facile convincere Hamilton" - Il team principal della Rossa: "Stagione strana e lunga, momente fantastici e frustranti" TRENTO - "Non è stato difficile convincere Hamilton, lui arriva in Ferrari per le prestazioni della nostra macchina, cosa per la quale stiamo lavorando tanto". Queste le parole di Frederic Vasseur, team princip . (Ilgiornaleditalia.it)

F1 - Leclerc : “Voglio conquistare il mondiale il prima possibile con la Ferrari” - Vincere a Monaco e Monza erano due dei miei sogni, adesso la vittoria del campionato è ciò a cui penso dalla mattina alla sera, una cosa che voglio fare solo con la Ferrari”, ha concluso Leclerc. I miei 27 anni? Mi sento come il primo anno in Formula Uno, specialmente in termini di passione. Poi cresce l’esperienza – ha proseguito Leclerc – ma quando vivi una carriera non ha tanto tempo per ... (Sportface.it)