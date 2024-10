Italia-Belgio finisce in parità: bella soddisfazione per Ngonge (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio finisce in parità. Dopo il doppio successo contro Francia e Israele di settembre, gli azzurri di Spalletti non riescono ad avere la meglio sugli uomini di Tedesco nonostante una straordinaria partenza. Alla fine Donnarumma e compagni devono accontentarsi del 2-2, dopo aver giocato Napolitoday.it - Italia-Belgio finisce in parità: bella soddisfazione per Ngonge Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in. Dopo il doppio successo contro Francia e Israele di settembre, gli azzurri di Spalletti non riescono ad avere la meglio sugli uomini di Tedesco nonostante una straordinaria partenza. Alla fine Donnarumma e compagni devono accontentarsi del 2-2, dopo aver giocato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le notizie del 10 ottobre : assolto Gudmundsson - interrogato Zanetti. Pari tra Italia e Belgio in Nations League - 11:08 10 Ottobre Inter, 'ricaduta' Barella: le ultime Inter, ‘ricaduta’ Barella: Inzaghi ha già incassato la risposta 09:29 ... (Calciomercato.it)

Italia Belgio - Cambiaso commenta : «Abbiamo fatto una partita di sacrificio. Primo gol? Molto contento» - Cambiaso dopo Italia Belgio: le parole del terzino bianconero dopo il match con gli Azzurri e il primo gol Il bianconero Andrea Cambiaso ha parlato alla Rai dopo il match di Nations League tra Italia e Belgio. Primo gol con […]. Ecco le dichiarazioni PAROLE– «Peccato perchè abbiamo fatto circa quaranta minuti alla grande, in 11 contro 11 non so come sarebbe potuta finire. (Calcionews24.com)

DIRETTA | Le notizie del 10 ottobre : assolto Gudmundsson - interrogato Zanetti. Pari tra Italia e Belgio in Nations League - Il difensore ha lasciato il club quest’estate dopo sette anni al Bramall Lane ed era molto amato dai tifosi, dallo staff e dai compagni di squadra, che indossavano insieme a lui una maglia rossa e bianca. 15:01 10 Ottobre Inchiesta Curve ... (Calciomercato.it)