Israele, polizia: “Sventato attentato alle torri Azrieli di Tel Aviv con un’autobomba. Arrestati 5 arabo-israeliani, erano in contatto con l’Isis” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La polizia e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, hanno annunciato di aver Sventato un piano di 5 cittadini arabo-israeliani per compiere un attentato con un’autobomba al centro commerciale Azrieli di Tel Aviv, sotto l’egida dell’Isis. I cinque – residenti di Taybeh, nel centro di Israele – sono stati Arrestati dopo un’indagine segreta durata un mese e saranno formalmente accusati nei prossimi giorni. I leader della cellula sono stati identificati in Mahmoud Azam e Ibrahim Sheik Yousef, che hanno reclutato gli altri tre: Sajed Masarwa, Abdullah Baransi e Abdel Kareem Baransi. La polizia e lo Shin Bet affermano che i cinque hanno studiato gli attacchi terroristici in Siria e discusso la quantità di esplosivi necessari per abbattere le iconiche torri Azrieli di Tel Aviv. Ilfattoquotidiano.it - Israele, polizia: “Sventato attentato alle torri Azrieli di Tel Aviv con un’autobomba. Arrestati 5 arabo-israeliani, erano in contatto con l’Isis” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lae lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di, hanno annunciato di averun piano di 5 cittadiniper compiere unconal centro commercialedi Tel, sotto l’egida del. I cinque – residenti di Taybeh, nel centro di– sono statidopo un’indagine segreta durata un mese e saranno formalmente accusati nei prossimi giorni. I leader della cellula sono stati identificati in Mahmoud Azam e Ibrahim Sheik Yousef, che hanno reclutato gli altri tre: Sajed Masarwa, Abdullah Baransi e Abdel Kareem Baransi. Lae lo Shin Bet affermano che i cinque hanno studiato gli attacchi terroristici in Siria e discusso la quantità di esplosivi necessari per abbattere le iconichedi Tel

