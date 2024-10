Infortunio Koopmeiners, ecco il comunicato sulle sue condizioni: le ultime (Di giovedì 10 ottobre 2024) Infortunio Koopmeiners: l’esito degli esami medici sul centrocampista della Juve: ecco le condizioni e quando tornerà a disposizione Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto le condizioni di Teun Koopmeiners, uscito all’intervallo dell’ultima sfida di campionato contro il Cagliari. comunicato – «Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo Calcionews24.com - Infortunio Koopmeiners, ecco il comunicato sulle sue condizioni: le ultime Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024): l’esito degli esami medici sul centrocampista della Juve:lee quando tornerà a disposizione Attraverso unpubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto ledi Teun, uscito all’intervallo dell’ultima sfida di campionato contro il Cagliari.– «Teun, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo

