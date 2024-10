Ilrestodelcarlino.it - "Il laboratorio delle api di Guerra era in regola"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel processo che vede imputato il veterinario Mauro, ieri mattina si è perlopiù parlato di api. Tra le contestazioni mosse, ne figura del resto una che tocca unaattività del: quella di apicoltore. E per smentire la ricostruzione dell’accusa, la difesa aveva ingaggiato un esperto in materia, autore di un trattato di biologiaapi. "Non è vero che ilnon avesse i requisiti di legge", ha esordito il consulente prima di puntualizzare che "la legge non prevede uno spazio di 40 metri quadri ma cubi". Come dire che "ilera idoneo". E poi c’erano anche gli altri dispositivi previsti dalla norma di settore. Vedi "una superficie lavabile fino a due metri di altezza e reti anti-insetti alle finestre.