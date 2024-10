Giornalettismo.com - Il futuro di Internet Archive è solo l’archiviazione delle pagine online?

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un archivio che esiste da oltre 20 anni e che è entrato a far parte della storia della rete. Ma ora, visto l’esito nefasto – finora – della causa intentata dalla case editrici e quello (che probabilmente seguirà lo stesso spartito) relativo alla denuncia presentata dalla principali major musicali, potrebbe rappresentare l’unica boa di salvataggio a cuipotrebbe appigliarsi per non essere costretta a chiudere i battenti. E una nuova spinta in questa direzione potrebbe arrivare dall’accordo – siglato nelle scorse settimane – che ha portato il progetto Wayback machine sul motore di ricerca di Google. LEGGI ANCHE > Le critiche dialla sentenza d’appello Cos’è Wayback machine? Si tratta della vera e propria memoria storica di. Un archiviopresenti in rete, anche quelle che sono sparite dal web.