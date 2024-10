Il cordoglio del Piacenza per la studentessa Simran Kumar (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Piacenza Calcio, profondamente addolorato, piange la scomparsa della studentessa Simran Kumar e si stringe in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia. Ilpiacenza.it - Il cordoglio del Piacenza per la studentessa Simran Kumar Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) IlCalcio, profondamente addolorato, piange la scomparsa dellae si stringe in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia.

