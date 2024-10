Il 10 ottobre è la Giornata della salute mentale. A Pisa psicologi al fianco dei calciatori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 - salute mentale e sport, soprattutto se praticato a livello agonistico, sono altamente correlati tra loro: ce lo hanno dimostrato le ultime Olimpiadi 2024, che hanno visto la statunitense Simone Biles, al momento la ginnasta più titolata della storia, tornare in pedana dopo che, nel 2021, aveva deciso di fare un passo indietro per prendersi cura del suo benessere mentale. Il coraggio di Biles, ai tempi, le era costato pesanti critiche: in molti non avevano compreso le ragioni dietro la sua decisione, accusandola di essere troppo debole e non saper gestire la pressione. Lanazione.it - Il 10 ottobre è la Giornata della salute mentale. A Pisa psicologi al fianco dei calciatori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 102024 -e sport, soprattutto se praticato a livello agonistico, sono altamente correlati tra loro: ce lo hanno dimostrato le ultime Olimpiadi 2024, che hanno visto la statunitense Simone Biles, al momento la ginnasta più titolatastoria, tornare in pedana dopo che, nel 2021, aveva deciso di fare un passo indietro per prendersi cura del suo benessere. Il coraggio di Biles, ai tempi, le era costato pesanti critiche: in molti non avevano compreso le ragioni dietro la sua decisione, accusandola di essere troppo debole e non saper gestire la pressione.

