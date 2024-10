Highlights e gol Inghilterra-Grecia 1-2, Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una brutta Inghilterra cade in casa contro la Grecia nella terza giornata di Nations League 2024/2025. Ritmi bassi sin dall’inizio a Wembley con gli ospiti che si portano avanti con Pavlidis, che trova anche il gol del raddoppio all’83’, ma viene annullato dal Var. Bellingham trova un insperato pareggio all’87’, ma Pavlidis trova il match winner a tempo praticamente scaduto. Rivedi gol e Highlights della sfida. Highlights e gol Inghilterra-Grecia 1-2, Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una bruttacade in casa contro lanella terza giornata di. Ritmi bassi sin dall’inizio a Wembley con gli ospiti che si portano avanti con Pavlidis, che trova anche il gol del raddoppio all’83’, ma viene annullato dal Var. Bellingham trova un insperato pareggio all’87’, ma Pavlidis trova il match winner a tempo praticamente scaduto. Rivedi gol edella sfida.e gol1-2,) SportFace.

