Giornata mondiale della Salute Mentale, Mattarella: “E’ responsabilità collettiva” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Giornata mondiale della Salute Mentale "sottolinea l’importanza del benessere Mentale come parte integrante della nostra Salute, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata. Grazie all’approccio innovativo di Franco Basaglia, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, l’Italia ha tracciato politiche più rispettose dei diritti delle persone con disturbi psichici e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – La"sottolinea l’importanza del benesserecome parte integrantenostra, presupposto imprescindibile per una vita soddisfacente ed equilibrata. Grazie all’approccio innovativo di Franco Basaglia, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita, l’Italia ha tracciato politiche più rispettose dei diritti delle persone con disturbi psichici e

