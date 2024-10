Galeotto fu il bassotto: Mauro Icardi regala a Wanda Nara un cucciolo e lei è entusiasta. I fan: “Segno di un ritorno di fiamma?” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Galeotto fu il cane, sembra. Perché dopo un tira e molla durato anni, tra Mauro Icardi e Wanda Nara potrebbe essere tornato l’amore. Pur essendo solo un’indiscrezione, non è passata inosservata la scelta del calciatore argentino di postare delle foto di un cane di razza bassotto Arlecchino. E ce ne sono tantissime, negli ultimi due giorni. Non sarebbe neanche troppo strano, in realtà, se non fosse che quello stesso cane è apparso in braccio a Wanda Nara durante un’intervista di qualche settimana fa. Icardi vuole lanciare un segnale? Potrebbe darsi. Il bomber della squadra turca Galatasaray, infatti, è volato verso Buenos Aires, dove la conduttrice si è trasferita per i suoi impegni televisivi, per incontrare le figlie, che vivono con la madre. Almeno ufficialmente sarebbe questa la motivazione. Ma che Icardi abbia più volte cercato di tornare insieme alla sua ex moglie è risaputo. Ilfattoquotidiano.it - Galeotto fu il bassotto: Mauro Icardi regala a Wanda Nara un cucciolo e lei è entusiasta. I fan: “Segno di un ritorno di fiamma?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)fu il cane, sembra. Perché dopo un tira e molla durato anni, trapotrebbe essere tornato l’amore. Pur essendo solo un’indiscrezione, non è passata inosservata la scelta del calciatore argentino di postare delle foto di un cane di razzaArlecchino. E ce ne sono tantissime, negli ultimi due giorni. Non sarebbe neanche troppo strano, in realtà, se non fosse che quello stesso cane è apparso in braccio adurante un’intervista di qualche settimana fa.vuole lanciare un segnale? Potrebbe darsi. Il bomber della squadra turca Galatasaray, infatti, è volato verso Buenos Aires, dove la conduttrice si è trasferita per i suoi impegni televisivi, per incontrare le figlie, che vivono con la madre. Almeno ufficialmente sarebbe questa la motivazione. Ma cheabbia più volte cercato di tornare insieme alla sua ex moglie è risaputo.

