Fuori dal coro vietato ai minori: "Cosa mi piace a letto", un servizio sconvolgente | Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sempre di più in Italia sia nelle grandi città che nei piccoli comuni la vita notturna dei giovani viene troppo spesso abbracciata dalla “violenza” e dagli estremismi. Che si parli di risse, di onore o di scaramucce tra adolescenti, ma anche se si parla di qualCosa che dovrebbe essere molto più delicato, come il sesso, e che invece prende una deriva violenta. È questo il tema affrontato da Angela Camuso, giornalista di Fuori dal coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì, in prima serata, su Rete4. La Camuso intervista diversi giovani, tra i 18 e i 22 anni, sia maschi che femmine e scopre che la loro idea di sesso spesso si accoppia alla violenza. La giornalista chiede ad alcune ragazze: “Cosa ti piace di un ragazzo dal punto di vista sessuale proprio?”. Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro vietato ai minori: "Cosa mi piace a letto", un servizio sconvolgente | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sempre di più in Italia sia nelle grandi città che nei piccoli comuni la vita notturna dei giovani viene troppo spesso abbracciata dalla “violenza” e dagli estremismi. Che si parli di risse, di onore o di scaramucce tra adolescenti, ma anche se si parla di qualche dovrebbe essere molto più delicato, come il sesso, e che invece prende una deriva violenta. È questo il tema affrontato da Angela Camuso, giornalista didal, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì, in prima serata, su Rete4. La Camuso intervista diversi giovani, tra i 18 e i 22 anni, sia maschi che femmine e scopre che la loro idea di sesso spesso si accoppia alla violenza. La giornalista chiede ad alcune ragazze: “tidi un ragazzo dal punto di vista sessuale proprio?”.

