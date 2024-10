Ilfattoquotidiano.it - Fuga sul Lago di Garda nei weekend d’autunno: la guida agli hotel più suggestivi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando c’è bisogno di staccare la spina, ilè sempre un’ottima soluzione: un’ora circa di viaggio da Milano per ritrovarsi in un altro mondo, in mezzo al verde, immersi in acque calde rigeneranti in totale relax, in un’atmosfera ovattata che consente di dimenticare presto il caos cittadino. Ecco perché c’è sempre bisogno di un buon indirizzo speciale: noi ne suggeriamo 4 da provare suldi, a fine ottobre. Comfort e relax al Leonardodi– Wellness and Spa Situato sulla sponda meridionale del, a Lazise, il Leonardodi– Wellness and Spa, da poco oggetto del restyling dell’interior designer Andreas Neudahm, punta a una ospitalità alberghiera di alto livello, con aree living esterne e interne moderne ed eleganti.