Domenica a Torino 'Una manovra per la vita': si spiega come salvare i bambini che si soffocano con corpi estranei (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama 'Una manovra per la vita' ed è l’iniziativa, promossa dalla Simeup - Società italiana medicina di emergenza e urgenza pediatrica, in collaborazione con il reparto di pediatria d’urgenza dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e con la Croce Verde Torino, che dalle ore 10 Torinotoday.it - Domenica a Torino 'Una manovra per la vita': si spiega come salvare i bambini che si soffocano con corpi estranei Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama 'Unaper la' ed è l’iniziativa, promossa dalla Simeup - Società italiana medicina di emergenza e urgenza pediatrica, in collaborazione con il reparto di pediatria d’urgenza dell’ospedale Infantile Regina Margherita die con la Croce Verde, che dalle ore 10

Torino-Empoli 1-2 - Vanoli : “Manovra lenta - dobbiamo migliorare” - Queste le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta nel secondo turno di Coppa Italia contro l’Empoli. The post Torino-Empoli 1-2, Vanoli: “Manovra lenta, dobbiamo migliorare” appeared first on SportFace. Siamo consapevoli di quello che siamo e di quello che bisogna fare”. (Sportface.it)

Auto sulla folla a Torino - il padre di una ferita : “Manovra irresponsabile - per noi giorni pesanti” - Fabio Triffiletti era all'evento in piazza San Carlo a Torino con la figlia Asia, rimasta ferita dall'incidente di domenica. A Fanpage.it l'uomo dice che la vettura "non circolava a 30 km/h" e che "nessuno è venuto in ospedale a sincerarsi delle nostre condizioni".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Torino - Lancia da rally si schianta sugli spettatori del Salone dell’Auto : «Ha sbagliato una manovra». 12 feriti – Il video - Secondo gli organizzatori sarebbero 12, e non 15 come inizialmente emerso, le persone rimaste ferite nell’incidente. Una sola la persona ferita in modo più importante, e trattato al Mauriziano come codice giallo. Leggi anche: Treviso, trovati i corpi di Susanna Recchia e la figlia di 3 anni: erano abbracciate su un isolotto del fiume Piave Roman Zancarli, la storia dell’uomo che vive ... (Open.online)