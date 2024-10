Linkiesta.it - Destinare spazi e terreni a piante nettarifere e pollinifere è un ottimo investimento

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La vocazione agricola accompagna la storia del nostro Paese fin dall’antichità, ma solo in tempi recenti, dopo che si è cominciato a osservare l’effetto delle pratiche messe in atto, si è cominciato a riflettere su come si stava facendo agricoltura. Per decenni infatti si è guardato più alla quantità delle coltivazioni che alla conservazione dell’ambiente, fino a quando ci siamo accorti che la necessità di conciliare le esigenze agricole, produttive ed economiche con quelle naturalistiche è diventata un’esigenza non più procrastinabile. Il tutto in aggiunta ad altre questioni come una massiva cementificazione deglie alti livelli di inquinamento. Un tema che ha particolarmente colpito l’opinione pubblica è stato quello legato alle conseguenze di tutto ciò sulla salute delle api.