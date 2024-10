Cividale-Castelmonte: 243 piloti in gara, sorpresa partecipazione di alcuni big (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono 158 le auto moderne e 85 quelle storiche che partecipano domenica 13 ottobre alla cronoscalata in programma nel weekend e organizzata della Scuderia Red White. Abbondano i contenuti sportivi della 47esimaedizione della Cividale Castelmonte, valida quest’anno come finale del Campionato Udinetoday.it - Cividale-Castelmonte: 243 piloti in gara, sorpresa partecipazione di alcuni big Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono 158 le auto moderne e 85 quelle storiche che partecipano domenica 13 ottobre alla cronoscalata in programma nel weekend e organizzata della Scuderia Red White. Abbondano i contenuti sportivi della 47esimaedizione della, valida quest’anno come finale del Campionato

