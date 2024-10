Chorus Life ‘apre’ l’arena al Volley Bergamo, la replica: “Abbiamo già una convenzione con Treviglio” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bergamo. Almeno per quest’anno, il Volley Bergamo 1991 non tornerà a Bergamo, ma resterà a Treviglio fino al termine della stagione 2024/25. È questa la posizione della società di Serie A1 di pallavolo femminile, esplicata in un comunicato di risposta dopo che Costim aveva proposto lo spostamento nella nuova arena del Chorus Life già a partire da questa stagione. “Costim, dando seguito a una richiesta dell’Amministrazione Comunale di Bergamo, ha dato disponibilità all’utilizzo della nuova Arena situata all’interno del complesso di ChorusLife al Volley Bergamo 1991 per l’attuale stagione. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per lo Sport nella città, offrendo una soluzione temporanea ma di grande valore, in attesa del completamento del nuovo Palazzetto dello Sport”, si legge in una nota diffusa da Palazzo Frizzoni nel pomeriggio di giovedì (10 ottobre). Bergamonews.it - Chorus Life ‘apre’ l’arena al Volley Bergamo, la replica: “Abbiamo già una convenzione con Treviglio” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024). Almeno per quest’anno, il1991 non tornerà a, ma resterà afino al termine della stagione 2024/25. È questa la posizione della società di Serie A1 di pallavolo femminile, esplicata in un comunicato di risposta dopo che Costim aveva proposto lo spostamento nella nuova arena delgià a partire da questa stagione. “Costim, dando seguito a una richiesta dell’Amministrazione Comunale di, ha dato disponibilità all’utilizzo della nuova Arena situata all’interno del complesso dial1991 per l’attuale stagione. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti per lo Sport nella città, offrendo una soluzione temporanea ma di grande valore, in attesa del completamento del nuovo Palazzetto dello Sport”, si legge in una nota diffusa da Palazzo Frizzoni nel pomeriggio di giovedì (10 ottobre).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley Bergamo 1991 - dopo la prima squadra al via anche le partite del settore giovanile - Tante le ragazze che sono arrivate da fuori Bergamo per vestire la maglia rossoblù: “In foresteria ci sono 12 ragazze che arrivano dal Piemonte, dal Veneto, dall’Abruzzo e dall’Emilia Romagna oltre che dalla Lombardia ma fuori dalla nostra provincia. Per questo mi piacerebbe aumentare il livello di presenza nelle finali nazionali”. (Bergamonews.it)

Volley Bergamo 91 - buona la prima : successo per 3-0 a Perugia - SERIE A1 FEMMINILE. Debutto vincente in campionato per il Volley Bergamo 1991 che si impone sul campo del neopromosso Perugia per 3-0 (parziali 25-22, 25-23, 25-19). (Ecodibergamo.it)

Volley A1 femminile - falsa partenza per la Bartoccini : Bergamo si impone 3-0 - Non è buona la prima della Bartoccini MC Restauri nella massima serie del volley femminile. Bergamo passa al PalaBarton con un netto 3-0, al termine di una partita dove le lombarde hanno saputo mettere in campo maggiore esperienza e pazienza. Alle Black Angels non ha fatto difetto l’impegno, ma... (Perugiatoday.it)