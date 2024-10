Chi è Hazal Filiz Küçükköse, Zeynep di Endless Love? Età (Di giovedì 10 ottobre 2024) Interpreta Zeynep in Endless Love. Conosciamo l'attrice Hazal Filiz Kucukkose L'articolo Chi è Hazal Filiz Küçükköse, Zeynep di Endless Love? Età proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Hazal Filiz Küçükköse, Zeynep di Endless Love? Età Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Interpretain. Conosciamo l'attriceKucukkose L'articolo Chi èdi? Età proviene da Novella 2000.

Chi è Hazal Filiz Kucukkose - famosa per il ruolo di Zeynep in ‘Endless Love’ - Per caso e per destino, si incontreranno più volte. Ed è subito colpo di fulmine. Tra il 2015 e il 2017, ha ottenuto grande successo interpretando il personaggio di Zeynep Soydere nella serie Kara Sevda, uscita in Italia col titolo di ‘Endless Love’. La nota attrice turca, prima di diventare popolare, durante l’adolescenza si è trasferita ad Ankara, dove ha conseguito la laurea in chimica presso ... (Quotidiano.net)

