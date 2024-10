Brindisi, segnali avaria strumenti a bordo: rientra aereo Ryanair (Di giovedì 10 ottobre 2024) Problemi per un aereo della Ryanair, partito da Brindisi e diretto a Londra che, dopo il decollo avvenuto dallo scalo pugliese alle 11.50, è rientrato su Brindisi dopo la segnalazione di alcune spie di avaria agli strumenti di bordo. Il volo è atterrato di nuovo alle 12.30 circa, dopo 40 minuti dalla partenza, senza dichiarare nessuna emergenza. I passeggeri, fanno sapere dalla società Aeroporto di Puglia che gestisce lo scalo, sono stati fatti sbarcare nell’area gate e poi fatti risalire sullo stesso velivolo che è ripartito alle 14.28. Lapresse.it - Brindisi, segnali avaria strumenti a bordo: rientra aereo Ryanair Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Problemi per undella, partito dae diretto a Londra che, dopo il decollo avvenuto dallo scalo pugliese alle 11.50, èto sudopo la segnalazione di alcune spie diaglidi. Il volo è atterrato di nuovo alle 12.30 circa, dopo 40 minuti dalla partenza, senza dichiarare nessuna emergenza. I passeggeri, fanno sapere dalla società Aeroporto di Puglia che gestisce lo scalo, sono stati fatti sbarcare nell’area gate e poi fatti risalire sullo stesso velivolo che è ripartito alle 14.28.

