Bonucci visite mediche alla Juventus | tam tam impazzito ma la verità è un' altra | Video

(Di giovedì 10 ottobre 2024)sì, ma non per tornare a giocare nella Juve. Leonardolo ha fatto al Jmedical, ottenendo l'idoneità sportiva, ma non è andatoContinassa ad allenarsi sotto gli ordini di mister Thiago Motta. No, l'ex difensore della Vecchia Signora, del Milan e della Nazionale, infatti, è pronto a rimettersi le scarpette, ma non per il calcio, bensì per parteciparemaratona di Londra in programma nel prossimo mese di aprile. Lesono state utili per ottenere la certificazione necessaria così da completare l'iscrizione fra i partecipanti.farà anche una tappa di avvicinamento in Italia, la mezza maratona di Torino. Nel frattemposi è messo sui libri e sta studiando per diventare allenatore.