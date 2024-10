Lapresse.it - Argentina, studenti protestano per ok Congresso a stop aumento bilancio università

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Centinaia diargentini hanno protestato fuori dal Parlamento di Buenos Aires durante una sessione in cui le forze di governo e loro alleati hanno confermato il veto imposto dal presidente Javier Milei a stanziamenti per migliorare gli stipendi degli insegnanti e ildellepubbliche. Il partito al governo, in forte svantaggio numerico al, è riuscito a ottenere l’appoggio della forza conservatrice PRO guidata dall’ex presidente Mauricio Macri, così come di alleati ‘di circostanza’ di alcune province per proteggere il veto.