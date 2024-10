Antichi sapori, gli appuntamenti tra gastronomia e passeggiate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopodomani e domenica torna "Antichi sapori e ricchezze del bosco", a Montalto di Cessapalombo. Dopodomani alle 8.45, passeggiata "Fra le fresche frasche" a cura di Pro Loco, Occhio nascosto dei Sibillini, Biscottificio Annavini Giuliano, il giardino delle Farfalle e Tasty Trail. Alle 10.30 aprono la fattoria didattica e la mostra "I ricordi della nostra terra". Alle 12 gli stand gastronomici (tagliatelle al ragù e grigliate miste); dalle 15 alle 19 "lu pomeriggio dedicato a lì frichì" con laboratori didattici promossi dall’Occhio nascosto dei Sibillini e dall’associazione Gli Avicoli di Colvenale. Immancabile la passeggiata a dorso di somaro. Nel pomeriggio, dalle 15.30, pedalata "Fra le fresche frasche" con Impatto Zero lifestyle e Pro Loco. Alle 20 arriva "la cena del contadino" con menù fisso alla scoperta dei piatti poveri della tradizione. Domenica alle 10. Ilrestodelcarlino.it - Antichi sapori, gli appuntamenti tra gastronomia e passeggiate Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopodomani e domenica torna "e ricchezze del bosco", a Montalto di Cessapalombo. Dopodomani alle 8.45, passeggiata "Fra le fresche frasche" a cura di Pro Loco, Occhio nascosto dei Sibillini, Biscottificio Annavini Giuliano, il giardino delle Farfalle e Tasty Trail. Alle 10.30 aprono la fattoria didattica e la mostra "I ricordi della nostra terra". Alle 12 gli stand gastronomici (tagliatelle al ragù e grigliate miste); dalle 15 alle 19 "lu pomeriggio dedicato a lì frichì" con laboratori didattici promossi dall’Occhio nascosto dei Sibillini e dall’associazione Gli Avicoli di Colvenale. Immancabile la passeggiata a dorso di somaro. Nel pomeriggio, dalle 15.30, pedalata "Fra le fresche frasche" con Impatto Zero lifestyle e Pro Loco. Alle 20 arriva "la cena del contadino" con menù fisso alla scoperta dei piatti poveri della tradizione. Domenica alle 10.

