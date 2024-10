Ilfattoquotidiano.it - 3500 euro per truccare l’esame di guida con auricolari e microcamere: 3 arresti a Brescia e Torino per associazione delinquere

(Di giovedì 10 ottobre 2024)perteorico della patente di. In cambio del denaro, il candidato riceveva tutta la strumentazione per ricevere le risposte giuste – in tempo reale – e passare la prova. L’8 ottobre ae nelle province piemontesi sono scattate le manette per 3 persone; un’altra risulta irreperibile e sono in corso le ricerche. Il quartetto è indagato perfinalizzata al conseguimento illecito di patenti di. Ai candidati perconsegnavano, router wi-fi, trasmettitori GSM, o semplicemente telefoni cellulari: dispositivi per connettersi con i suggeritori e ricevere le risposte ai quesiti dei quiz. Gli strumenti erano nascosti grazie ad un abbigliamento studiato nel dettaglio: gli indumenti venivano consegnati poco prima della prova, la “vestizione” serviva a coprire il trucco.