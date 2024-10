Zelensky, 'possibile porre fine alla guerra nel 2025' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "A ottobre, novembre e dicembre, abbiamo una vera possibilità di muovere le cose verso la pace e una stabilità duratura. La situazione sul campo di battaglia crea un'opportunità per un'azione decisiva per porre fine alla guerra non più tardi del 2025". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso al vertice Ucraina-Europa sudorientale in Croazia rilanciato sul suo account X. "Contiamo sulla leadership del presidente Biden e sui passi forti e saggi di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia per portare sicurezza e pace in Europa", ha sottolineato. Quotidiano.net - Zelensky, 'possibile porre fine alla guerra nel 2025' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "A ottobre, novembre e dicembre, abbiamo una vera possibilità di muovere le cose verso la pace e una stabilità duratura. La situazione sul campo di battaglia crea un'opportunità per un'azione decisiva pernon più tardi del". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso al vertice Ucraina-Europa sudorientale in Croazia rilanciato sul suo account X. "Contiamo sulla leadership del presidente Biden e sui passi forti e saggi di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia per portare sicurezza e pace in Europa", ha sottolineato.

Anniversario 7 ottobre - Mattarella : «Cessate il fuoco immediato per porre fine agli orrori». E sollecita «la creazione di due Stati sovrani e indipendenti» - Mattarella si è detto profondamente preoccupato «per la condizione dei civili a Gaza, la cui popolazione ha patito indicibili lutti e sofferenze e ha diritto a essere sottratta alle distruzioni e alla violenza della guerra». . «Nel deplorare nuovamente quel brutale atto terroristico, partecipiamo con commozione al dolore delle famiglie delle vittime e rinnoviamo l’appello affinché le persone ... (Open.online)

