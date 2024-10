Uragano Milton verso la Florida, venti meno forti ma resta di categoria 5 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Porterà piogge molto intense e venti fortissimi in un'area molto vasta E' ancora classificato di categoria 5 l'Uragano Milton, malgrado i venti (160 miglia orarie, oltre 250 Kmh) siano leggermente diminuiti, stando ad un aggiornamento della notte del National Hurricane Center americano che ne segue lo spostamento in direzione della Florida. Il centro della tempesta, Sbircialanotizia.it - Uragano Milton verso la Florida, venti meno forti ma resta di categoria 5 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Porterà piogge molto intense essimi in un'area molto vasta E' ancora classificato di5 l', malgrado i(160 miglia orarie, oltre 250 Kmh) siano leggermente diminuiti, stando ad un aggiornamento della notte del National Hurricane Center americano che ne segue lo spostamento in direzione della. Il centro della tempesta,

