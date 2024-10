Un milione per la scuola Gianni Rodari di Poggiridenti. “Sarà un istituto al passo coi tempi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Poggiridenti (Sondrio), 9 ottobre 2024 – Una scuola bella ed efficiente grazie a un finanziamento di un milione di euro. L’istituto in questione è il Gianni Rodari di Poggiridenti che, nei prossimi mesi, si rifarà il look per presentarsi poi, a lavori ultimati, ancora più performante e idoneo ad ospitare al meglio i giovani alunni del paese posto alle porte di Sondrio. Il milione di euro è in arrivo, ora bisogna partire con tutte le operazioni necessarie per poter iniziare poi i lavori al più presto. “Grazie a un importante progetto sulla riqualificazione energetica della scuola Gianni Rodari – dice il sindaco di Poggiridenti Giovanni Piasini –, è notizia acclarata che il comune di Poggiridenti ha ottenuto il massimo concedibile, pari a 1 milione di euro per la riqualificazione energetica di tutto lo stabile”. Ilgiorno.it - Un milione per la scuola Gianni Rodari di Poggiridenti. “Sarà un istituto al passo coi tempi” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Sondrio), 9 ottobre 2024 – Unabella ed efficiente grazie a un finanziamento di undi euro. L’in questione è ildiche, nei prossimi mesi, si rifarà il look per presentarsi poi, a lavori ultimati, ancora più performante e idoneo ad ospitare al meglio i giovani alunni del paese posto alle porte di Sondrio. Ildi euro è in arrivo, ora bisogna partire con tutte le operazioni necessarie per poter iniziare poi i lavori al più presto. “Grazie a un importante progetto sulla riqualificazione energetica della– dice il sindaco diGiovanni Piasini –, è notizia acclarata che il comune diha ottenuto il massimo concedibile, pari a 1di euro per la riqualificazione energetica di tutto lo stabile”.

