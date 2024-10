Quotidiano.net - Transavia per prima volta da Trieste, collegamento per Rotterdam

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal primo aprile 2025 la compagnia(Gruppo Air France KLM) comincerà per laad operare conAirport con uncon-L'Aia, 3 volte alla settimana (martedì, venerdì e sabato; quest' ultimo in luglio e agosto per favorire il mercato turistico sarà spostato alla domenica), considerato un mercato strategico per il Nord Est. Si tratta di una programmazione per la stagione estiva IATA 2025. I biglietti saranno acquistabili dal prossimo 16 ottobre su www..com e sull'app della compagnia. "Doppia novità:Airport si arricchisce di un nuovo vettore (il quinto di linea operante sullo scalo) e per lail Friuli Venezia Giulia avrà undi linea diretto per", ha commentato l'a.d. diAirport, Marco Consalvo.