Traffico internazionale di droga: 15 arresti, le "piazze dello spaccio" anche a Salerno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Blitz di polizia e guardia di finanza: 15 arresti per Traffico di droga. Sequestrati un bar e una pizzeria utilizzati per gli incontri tra gli indagati. La droga era destinata anche a Salerno. La Polizia di Stato e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Salernotoday.it - Traffico internazionale di droga: 15 arresti, le "piazze dello spaccio" anche a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Blitz di polizia e guardia di finanza: 15perdi. Sequestrati un bar e una pizzeria utilizzati per gli incontri tra gli indagati. Laera destinata. La Polizia di Stato e i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza

