Tensione alle stelle tra Lorenzo ed Helena al Grande Fratello, il suo comportamento fa discutere: "È troppo aggressivo" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fa discutere il comportamento di Lorenzo Spolverato nei confronti di Helena Prestes. Specialmente tra gli utenti di X serpeggia un certo malumore circa alcuni atteggiamenti che il concorrente ha assunto verso la sua coinquilina. Nelle ultime settimane, Lorenzo ed Helena si sono avvicinati molto, anche sentimentalmente, e quest'ultima, stando alle parole di alcuni inquilini, si sarebbe detta innamorata. Un sentimento che, però, non sembrerebbe del tutto ricambiato. Questa distanza, inoltre, si è acuita di recente, quando Lorenzo ha iniziato ad avere un atteggiamento che molti utenti hanno definito esagerato. Il primo episodio finito sotto la lente d'ingrandimento del web si è verificato qualche giorno fa, quando i due, nel tentativo di chiarirsi, stavano discutendo in giardino.

