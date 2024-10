Isaechia.it - Temptation Island, Lino Giuliano si scaglia contro Filippo Bisciglia: “Mi ha trattato malissimo e si vedeva chiaramente che…”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fra il pubblico incollato al teleschermo per vedere l’imperdibile falò di confronto fra Alfred Ekhator e Anna Acciardi a quanto pare non è mancato nemmeno, (in)discusso protagonista della passata edizione di. Il buonperò, più che giudicare fatti & misfatti della coppia in questione, ha voluto mandare una piccata accusa a, reo, secondo il campano, di aver in parte preso le difese del modello 24enne. Ieri sera, nel corso dell’acceso confronto fra l’ormai ex coppia, per calmare una sempre più agitata Anna e cercare di farla ragionare, il conduttore è voluto intervenire, come è solito comunque fare quando i toni diventano troppo concitati, affermando: Adesso ti ha detto che non ti ama più, ma di sicuro proverà un bene. Pensi che almeno ora sia sincero? Credo che entrambi vogliate il bene l’uno dell’altra.