Tasse sulla casa, arriva la smentita di Giorgia Meloni

A seguito delle dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che aveva ipotizzato una revisione catastale per alcuni immobili, si è diffusa la notizia di nuove Tasse sulla casa. Il centrodestra ha smentito ogni ipotesi e ribadito la propria posizione.

"La casa è sacra": la smentita di Freni (Lega)

Il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, ha voluto chiarire la posizione del governo durante la discussione sul Piano strutturale di bilancio (Psb) in Senato. Freni ha infatti ribadito che non sono previste nuove Tasse sulla casa, sottolineando anche come il centrodestra consideri la casa "un bene inviolabile". Ha quindi preso la parola e citato la pagina 156 del Psb, punto nel quale si chiarisce l'assenza di nuove Tasse in arrivo. "La casa per il centrodestra è sacra e nessuno la Tasserà", ha commentato.

