Stop ai tour alcolici in città: GetYourGuide blocca il caricamento delle proposte "ad alta gradazione" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday"Non c'è modo migliore di vivere la vita notturna di Firenze che con il nostro tour della storia ubriaca", promettono gli organizzatori. Con 59 euro giro di tre ore, partenza dal giardino Martin Lutero e arrivo in piazza Santa Croce

Parigi-Tours 2024 - Christophe Laporte torna alla vittoria. Vittoria allo sprint sul ceco Vacek - Dal gruppo si muovono poi proprio Laporte e Vacek e ai -30 dal traguardo si va a formare un quartetto in testa. Un’azione pazzesca quella del danese che rimane poi in testa da solo con Affini. La corsa si movimenta clamorosamente a circa una sessantina di chilometri dal traguardo con Mads Pedersen (Lidl-Trek) che tenta l’azione personale e prova a tornare sotto i fuggitivi. (Oasport.it)

"Stop overtourism" : gli attivisti bloccano il bus scoperto - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY "Bisogna fermare il processo di turistificazione di Bologna. Probabilmente non siamo ancora in una situazione di overtourism, ma ci sono già 5mila annunci su AirBnb nella nostra città". È l'obiettivo del collettivo LUnA (Laboratorio... (Bolognatoday.it)

La Sad annuncia il tour nei club prima di uno stop - le date e i biglietti - com/tourTra chitarre distorte, testi immediate e l’ormai indistinguibile attitudine punk, La Sad è il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, dell’importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro. Il gruppo de La Sad annuncia il tour nei club prima di uno stop, le date e i biglietti A seguito del grande successo ... (Spettacolo.eu)