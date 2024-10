Puntomagazine.it - Soccavo: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 22enne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arreunper detenzione di hashish e resistenza a pubblico ufficiale Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Orazio Conclite, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il prevenuto che ètrovato in possesso di 10 involucri di hashish del peso di circa 9 grammi e 205 euro. Per tali motivi, l’indagato, identificato per undi Castel Volturno, con precedenti di, anche specifici, ètratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.