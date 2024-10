Anteprima24.it - Scuola ‘Gatto’ a Pastena, mamme protestano per ritrovamento siringhe

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è purtroppo la prima volta che succede, ma oggi ildi una siringa nei pressi dell’entrata dellaAlfonso Gatto in via Gaeta a, ha suscitato la reazione dei genitori che hanno chiesto un intervento per evitare che la, di sera, evidentemente, diventa un rifugio sicuro per i tossicodipendenti. Un video diffuso proprio dai genitori mostra la siringa ritrovata questa mattina sul percorso che i bambini fanno per entrare in classe. La scoperta è stata effettuata proprio da una mamma mentre accompagnava il proprio figlio a. Subito dopo lehanno protestato davanti all’ingresso e chiesto un intervento alle istituzioni. L'articoloperproviene da Anteprima24.it.