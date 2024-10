Scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: “Mi ha ridicolizzata”, “Con lei ho chiuso” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante la seconda puntata di “Ballando con le stelle”, Sonia Bruganelli – finita al penultimo posto in classifica – non Scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: “Mi ha ridicolizzata”, “Con lei ho chiuso” su Perizona.it Perizona.it - Scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: “Mi ha ridicolizzata”, “Con lei ho chiuso” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante la seconda puntata di “Ballando con le stelle”,– finita al penultimo posto in classifica – nontra: “Mi ha”, “Con lei ho” su Perizona.it

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli : la stoccata social di un autore di Bonolis - È indubbio che si respiri un’atmosfera vivace durante il sabato sera su Rai1, con protagoniste indiscusse Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. . it. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci tra le due c’è stato l’ennesimo scontro dopo il voto che la giudice ha assegnato all’ex moglie di Paolo Bonolis. (Dailynews24.it)

“Vi dico chi è Sonia Bruganelli”. Non è finita a Ballando con le stelle : dure accuse di Selvaggia Lucarelli - E arriviamo così alla replica della giurata di Ballando, che ha risposto a mezzo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) Non solo. Sonia Bruganelli ha attaccato Selvaggia Lucarelli per le osservazioni fatte nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle che, a suo dire, ... (Caffeinamagazine.it)

“Un dono da 250mila euro”. Angelo Madonia non bada a spese per la felicità di Sonia Bruganelli - Per ora resta il fatto che Madonia si sia fatto un bel dono e pure parecchio costoso. Ma l’uomo si è fatto un regalo da solo che ha fatto brillare gli occhi a tanti, ma che ha innescato anche le proteste del pubblico. . Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli critica ancora Selvaggia Lucarelli Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, lui si è fatto un regalo costosissimo Dunque, Sonia ... (Caffeinamagazine.it)