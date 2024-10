Salis: “Ungheria regime oppressivo”. Orban “Picchiatrice che parla di Stato di diritto” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ''Ilaria Salis, che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest, parla di Stato di diritto?'', ha attaccato Orban durante la sua replica Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ''Ilaria, che aveva picchiato con sbarre di ferro persone pacifiche a Budapest,didi?'', ha attaccatodurante la sua replica

Ue - Salis “Inopportuna presidenza ungherese - regime Orban illiberale” - sat/gsl/gtr (Fonte video: Profilo Instagram Ilaria Salis) Unlimited News - Notizie dal mondo . Sotto il governo di Viktor Orban l’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico”. Lo ha detto l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis, intervenendo in plenaria a Strasburgo dopo le dichiarazioni programmatiche del premier ungherese Viktor Orban sul semestre di presidenza del ... (Unlimitednews.it)

Parlamento Ue - Orban contro Salis : “Ha picchiato gente con sbarre di ferro in Ungheria - assurdo parli di Stato di diritto” - VIDEO - Inoltre, h . Il primo ministro ha risposto: “Mi dispiace che questa propaganda di sinistra a a buon mercato sia stata offerta qui al parlamento”. Al Parlamento Europeo di Strasburgo il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è scagliato contro l'eurodeputata Ilaria Salis, dopo l'accusa di “tirannia”. (Ilgiornaleditalia.it)

Salis a Orban : "Suo è regime illiberale" - "Sono stata tenuta in custodia cautelare in condizioni difficili per 15 mesi. Grazie alla solidarietà di migliaia di antifasciti oggi mi presento di fronte a voi da donna libera. L'Ungheria sotto Viktor Orban è diventata un regime illiberale e oligarchico, uno Stato etnico autoritario", ha detto la Salis. (Televideo.rai.it)